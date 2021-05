È il cantautore e rapper bresciano Frah Quintale il primo artista annunciato dal Tanta Robba Festival live in the park. Salirà sul palco a Porta Mosa domenica 4 luglio.

La manifestazione è pronta a tornare e lo fa con uno degli artisti più promettenti del momento. Nato a Brescia nel ‘89, comincia a fare musica a quindici anni, per poi iniziare il suo percorso nel duo dei Fratelli Quintale nel 2006, che vanta cinque album ancora all’attivo.

Nel 2016, dopo aver lasciato il duo, pubblica la sua prima canzone da solista Colpa del vino e l’EP 2004. Il 19 maggio 2020 ha annunciato il progetto Banzai, composto da due album. La prima parte, intitolata Banzai (lato blu), è stata pubblicata il 26 giugno dello stesso anno. Il 23 aprile 2021 è uscito il brano Sì può darsi, primo singolo che anticipa il terzo album in studio Banzai (lato arancio) in uscita a giugno.

“Si può darsi” è una fotografia felice di quel che sarà il giorno in cui tutto il male invisibile che ci sta attorno si dissolverà. Una fotografia piuttosto realistica che suona allegra nella testa fin dal primo ascolto in una interessante deriva R&B che il rapper bresciano ha intrapreso. Prevendite aperte sulla piattaforma di ticketing online DICE. Il Tanta Robba Festival live in the park scalda i motori.

Eleonora Busi

