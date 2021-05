Sono stati oltre 400, come nelle attese, i volontari che hanno aderito all’iniziativa organizzata da Plastic Free lungo il fiume Po. Tra i 422 partecipanti, anche alcuni esponenti politici, a cominciare dall’assessore regionale Fabio Rolfi (che aveva annunciato la propria presenza), ma anche il sindaco Gianluca Galimberti e gli assessori Maurizio Manzi e Simona Pasquali.

Il risultato sono stati 3.220 kg di rifiuti raccolti lungo le rive del Po, nell’ambito della giornata “Un Po prima del mare” che ha coinvolto anche altri territori lungo il Grande Fiume. Tra questi, anche il gruppo di Pizzighettone di Plastic Free che ha operato a Castelnuovo Bocca d’Adda (Lodi) che hanno raccolto circa 400 kg di spazzatura.

A Cremona, l’appuntamento era stato fissato alle Colonie Padane prima che i volontari si dividessero in due gruppi: uno ha operato tra il Parco al Po, il piazzale delle piscine e via del Sale, mentre l’altro ha percorso Lungopo Europa attraverso le boschine.

L’adesione odierna rappresenta un nuovo record assoluto regionale di partecipanti in un singolo evento. Il prossimo appuntamento è fissato per il 13 giungo a Bosco Ex Parmigiano.

