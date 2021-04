Anche il Comune di Cremona è pronto per siglare il protocollo d’intesa con l’associazione Plastic Free, operativa dallo scorso anno anche in città con iniziative di volontariato per la rimozione dei rifiuti. In particolare qualche settimana fa l’associazione coordinata a livello locale da Marco Barbieri, ha raccolto quasi 800 kg di rifiuti plastici e non solo, lungo il Po e anche nel quartiere.

Ora è pronto il testo della bozza di protocollo d’intesa stilato dalla dirigente del settore Ambiente Mara Pesaro e approvato dalla Giunta Galimberti: l’obiettivo è quello di semplificare i passaggi burocratici tra le parti per permettere a Plastic Free la velocizzazione delle attività di volontariato sul territorio.

Plastic Free propone sul territorio attività di sensibilizzazione tramite iniziative a titolo gratuito quali gli appuntamenti di raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi, lezioni di educazione ambientale nelle scuole, in presenza e da remoto; informazione e sensibilizzazione online sui social geolocalizzata sul territorio; informazione e sensibilizzazione attraverso stand; passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio; segnalazione di abbandono rifiuti in maniera abusiva.

Dal canto suo il Comune si impegnerà a supportare le attività di Plastic Free, in occasione degli appuntamenti di raccolta e per le passeggiate ecologiche, concedendo il patrocinio gratuito, autorizzando le attività sul territorio e garantendo l’intervento dell’azienda di raccolta rifiuti locale per il ritiro dei sacchi alla fine di ogni iniziativa.

Inoltre garantirà particolare attenzione alle segnalazioni di abbandono di rifiuti fatte dai referenti Plastic Free e autorizzerà l’occupazione gratuita di suolo pubblico per l’installazione di uno stand informativo.

Il Comune di Cremona diventerà ufficialmente “Ente certificato Bandiera Plastic Free” e a tal fine si impegna a predisporre un’ordinanza Plastic Free sulla base della direttiva (Ue) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. Previsto anche un contributo annuale a favore dell’Associazione Plastic Free di 3.000 euro. gb

