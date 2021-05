Il 16 giugno tornerà a Cremona la Mille Miglia, ma il mercato bisettimanale di piazza Stradivari si svolgerà lo stesso. Un’ordinanza del sindaco, infatti, sottolinea come “l’Amministrazione Comunale intende comunque garantire lo svolgimento dei mercati bisettimanale e dei fiori”.

Considerando che il passaggio interesserà piazza Stradivari, via Baldesi, piazza del Comune, via Sicardo e piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria, l’Amministrazione ha disposto che i banchi del mercato interessati dalla Mille Miglia si spostino in altre aree: primo tratto Corso Campi, Corso Cavour (lato Zara), Via Verdi (lato posta centrale e lato ex Banca d’Italia), Via Capitano del Popolo (nel primo tratto), piazza Stradivari, piazza del Comune, piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria e piazza Roma (fioristi).

Gli operatori con i posteggi in piazza del Comune dovranno, tassativamente, terminare le operazioni di vendita alle ore 12.30, lasciando libera l’area entro e non oltre le ore 13.00, per consentire la pulizia. L’area mercatale dovrà poi essere completamente sgombra entro e non oltre le ore 14.00, mentre le operazioni di spunta saranno sospese.

Inoltre, sempre per il 16 giugno, si stabilisce “il divieto di esercizio,su tutto il territorio comunale, del commercio su area pubblica in forma itinerante e la sospensione di nuove concessioni per l’attività di commercio su area pubblica in posteggi a turno”.

