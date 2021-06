Un altro appuntamento per l’estate cremonese: è quello inserito nel festival Filosofi lungo l’Oglio, presentato a Brescia e che prenderà il via il 10 giugno da Treviglio con il filosofo Umberto Curi. La tappa cremonese, che concluderà la rassegna, sarà in piazza Marconi il 23 luglio e vedrà protagonista un volto noto anche per il pubblico non specialistico, quello di Maria Rita Parsi che parlerà di “Eternità virtuale”.

Psicologa e psicoterapeuta presso Università, Istituti specializzanti e Associazioni private. Ha fondato e dirige la SIPA (Scuola Italiana di Psicoanimazione) e ha dato vita alla Fondazione Movimento Bambino Onlus, ora Fondazione Fabbrica della Pace e Movimento Bambino Onlus, istituzione culturale nazionale ed internazionale per la tutela giuridica e sociale dei bambini, per la diffusione della Cultura per l’Infanzia, per la formazione dei formatori.

“Gli esseri umani – questo il tema che verrà trattato a Cremona – hanno garantito a se stessi ‘l’immortalità’ attraverso la presenza di una realtà, quella virtuale, dove non si muore mai. Ovvero dove “Il mio Avatar non morirà mai”. E’ una possibile risposta all’angoscia di morte, madre di tutte le angosce umane che va ad aggiungersi alla difesa demografica del “io morirò ma continuerò a vivere attraverso i miei figli e i miei nipoti ; alla difesa del “io morirò ma la Bellezza , l’arte in tutte le sue creative forme mi sopravviveranno”; alla difesa filosofica” del “Io morirò ma le mie idee non moriranno mai”, alla difesa distruttiva del “Io morirò ma morirete tutti” foriera di tante guerre; alla difesa religiosa della Fede ovvero del “io morirò ma c’è un’altra vita”.

