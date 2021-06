Tra le tante aree verdi cittadine dove regna l’incuria segnalate alla redazione di Cremonaoggi c’è anche quella che riguarda uno dei pochi spazi verdi di via Bergamo. L’area, vicino agli alloggi Aler del quartiere Sabbie, è proprio di fronte al parcheggio della casa di cura Figlie di San Camillo. Uno spazio non recintato che era solitamente utilizzato per i giochi dei bambini, anche se non attrezzato. Cosa che adesso è impossibile perchè l’area è impraticabile per l’erba troppo alta.

Sommersa dalle erbacce anche la porta da calcio disegnata dai bambini per giocare. Alcuni residenti della zona hanno segnalato anche la presenza di topi che arrivano in superficie attraverso il canale che scorre poco distante. La situazione di incuria è stata più volte segnalata al vigile di quartiere, ma finora nessuno è intervenuto.

