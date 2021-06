Non ha pace la campagna vaccinale. Alla regione Lombardia non basta la circolare del Ministero della Salute che invita perentoriamente le regioni ad effettuare con Pfizer o Moderna i richiami per gli under 60 che hanno ricevuto AstraZeneca come prima dose.

“In attesa di una nota ufficiale – si legge in una nota della Direzione regionale Welfare – di Ministero della salute e di Aifa, competenti a rilasciare un parere scientifico, e allo scopo di tutelare quanto più possibile la salute dei cittadini e garantire i loro diritti, la Direzione generale Welfare ha deciso di sospendere cautelativamente i richiami eterologhi (quindi con un vaccino diverso) per tutti i cittadini under 60 che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca. Per chi ha più di 60 anni nulla cambia”.

In provincia di Cremona, al 9 giugno, erano state somministrate 51.968 vaccinazioni AstraZeneca pari al 19,1% del totale. In particolare, 28.196 dosi sono state erogate dall’ASST di Cremona, 17.313 da quella di Crema e 6.459 da altre strutture, come ad esempio Rsa e Rsd. Il vaccino AstraZeneca è stato il secondo più somministrato dopo Pfizer nel nostro territorio.

