L’Associazione Industriali della provincia di Cremona oggi ha reso noto un documento dove ha riassunto una serie di suggerimenti e richieste rivolte al prossimo primo cittadino di Cremona. “Noi ci siamo sempre limitati ad osservare dall’esterno”, ha detto Stefano Allegri, presidente dell’Associazione, che ha ricordato come l’Associazione non abbia alcun colore politico, “ma questo è un momento importante per il nostro territorio in cui si può riflettere quella che è la visione del futuro e abbiamo pensato di dare un contributo attraverso questo documento che esprime quelle che sono le nostre idee e le nostre progettualità”.

“Nei territori”, si legge nel documento, “si esprime e si costruisce quell’offerta ad elevata differenziazione che è tipica del nostro Paese e che costituisce un formidabile fattore di appeal sui mercati esteri. In un contesto fortemente competitivo e globalizzato, ogni sistema territoriale deve essere in grado di creare un’identità forte, sviluppando attività produttive, competenze e talenti che garantiscano una fonte di vantaggio competitivo strutturale e difendibile nel tempo”.

Nel 2018 l’Associazione ha promosso un lavoro importante con “The European House Ambrosetti” per declinare, al termine di un ampio percorso di confronto, un documento votato a definire la visione per la Provincia. La visione indica il percorso da intraprendere nel medio-lungo termine e il futuro orientamento del territorio in termini di indirizzi strategici di sviluppo, settori economici e ambiti di focalizzazione.

La visione è quindi la rappresentazione di sintesi di ciò che un territorio intende diventare in un periodo definito.

Il servizio di Giovanni Palisto

