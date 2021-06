“Lunedì 21 riapriremo Palazzo Grasselli dopo la conclusione dei lavori di recupero delle parti di maggior pregio di questo meraviglioso edificio”. Ad annunciarlo è il vicesindaco Andrea Virgilio, attraverso un post sulla propria pagina Facebook. Si tratta di “un progetto voluto fortemente dal Comune di Cremona, dal Politecnico di Milano e sostenuto da Fondazione Cariplo”, ricorda Virgilio.

“Ringrazieremo – spiega il vicesindaco – tutti gli attori che in questi anni hanno messo anima e testa per raggiungere questa tappa fondamentale, lo faremo attraverso l’evento promosso dal Teatro Ponchielli, con la collaborazione del Conservatorio Claudio Monteverdi che sarà il protagonista del futuro di questo gioiello e con il quale stiamo lavorando per il suo recupero complessivo attraverso la partecipazione agli emblematici maggiori di Fondazione Cariplo”.

