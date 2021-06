Sono 24 i nuovi casi di coronavirus accertati in provincia di Cremona. Si tratta del quarto dato più alto in Lombardia dopo Milano (75), Brescia (36) e Varese (27). In totale, in Regione i nuovi positivi sono 256 a fronte di 34.998 tamponi effettuati: il tasso di positività è dunque dello 0,7%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 5 decessi su suolo lombardo, mentre calano i ricoveri sia in terapia intensiva (-8, totale 92) sia negli altri reparti (-56, totale 534).

A livello nazionale, invece, i casi riscontrati sono stati 1.400 con 203.173 tamponi eseguiti: anche in questo caso, il tasso di positività è dello 0,7%. 52 le vittime, mentre per quanto riguarda i ricoveri sono 269 i ricoveri in meno nei reparti di area medica, per un totale di 3.064 persone in ospedale. In terapia intensiva il calo è di 33 pazienti (con 9 ingressi del giorno), per un totale di 471 ricoverati in terapia intensiva.

