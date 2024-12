Numerosi interventi del 118 la scorsa notte, per casi di intossicazione etilica: in piazza del Comune a Cremona, a mezzanotte e mezza, per soccorrere un 19enne; un’ora dopo in piazza Roma, per un uomo di 39 anni; e ancora alle 2:30 in via Gisleri per un altro 39enne.

A Crema sono stati due i casi: un 18enne che si è sentito male in via Diaz alle 2:30 e un giovane di 25 anni nelle prime ore della mattina in via Rampazzini. In tutte le situazioni i soggetti sono stati portati al pronto soccorso in ambulanza.

