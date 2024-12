Un momento di condivisione, da soli o in compagnia, con i grandi classici del cinema. CR1 viene in vostro soccorso con una ricca programmazione di film tutti da gustare. Grande protagonista del mese dicembre targato CR1 è Ugo Tognazzi, ma spazio anche a grandi classici e film di Natale.

Per la Vigilia di Natale spazio ai più piccoli con i film d’animazione: alle 20:30 “Babbo Natale salva l’universo”, alle 21.45 e in replica il 2 gennaio alle 21, “Binky Bill Natale in Australia”.

Il 26 dicembre alle 21 con “A Christmas Star” fiaba ambientata in Irlanda del nord e che nel suo cast ha nomi come Pierce Brosnan e Liam Neeson.

Si prosegue il 28 alle 21.00 con “Il favoloso Andersen”, storia di un ciabattino e della sua straordinaria capacità di inventare favole per bambini.

Il 29 alle 9.30 di mattina e in replica il 3 gennaio alle 9.30 “Tipi da spiaggia” con Ugo Tognazzi, Johnny Dorelli e Lauretta Masiero.

Il 30 e 31 ancora nel segno del grande Ugo con “Sua Eccellenza si fermò a mangiare” e alle 9.30 “Il Federale”.

Il primo gennaio “Marcia Nuziale” dove Tognazzi è protagonista di quattro episodi satirici su famiglia e matrimonio mentre il 2 gennaio il cartone animato “Binky Bill Natale in Australia”. Sempre il 2 gennaio il bellissimo “Marcia su Roma” dove Tognazzi recita a fianco di Vittorio Gassman.

A gennaio però il grande protagonista dei film di CR1 sarà Gregory Peck, ad aprire le danze sarà “Cielo di Fuoco”

Per tutto il resto c’è l’ondemand di CR1 per rivedere i programmi della nostra emittente.

