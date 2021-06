Domenica 20 giugno alle ore 9.30 presso il Centro Vaccinazioni di Cremona Fiera si esibirà il Complesso Bandistico della Città di Cremona in favore degli operatori sanitari, volontari e cittadini. Un modo per essere vicini soprattutto a chi ogni giorno è in prima linea per garantire il successo della campagna vaccinale, ma anche per chi si reca a ricevere la propria dose.

A dirigere la banda il musicista Lorenzo Lo Conti (capobanda). Fra i musicisti sarà presente anche il presidente della Banda Giovanni Mori.

© Riproduzione riservata