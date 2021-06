Nelle giornate di sabato 19 e 26 giugno 2021 Articolo Uno sarà presente con un banchetto presso lo Galleria XXV Aprile – lato giardini – dalle ore 9.30 alle 12.30 in occasione del mercato cittadino. Sarà l’occasione per far conoscere e discutere le nostre proposte su lavoro, fisco e salute.

“La pandemia ci ha reso più consapevoli che dobbiamo difendere i beni pubblici, trascurati negli ultimi decenni, sanità e scuola pubblica; l’emergenza climatico – ambientale richiede di cambiare l’attuale modello di sviluppo” commentano i promotori.

“E’ necessario lavorare per costruire un nuovo campo progressista. Allargare il campo di una sinistra plurale. Aprire al mondo esterno, alle realtà sociali del volontariato e dell’ambientalismo. Strutturare l’alleanza con il Movimento 5 Stelle. Ci sarà la possibilità di chiedere informazioni, iscriversi o per i già iscritti di rinnovare l’iscrizione, ad Articolo Uno”.

Durante le due giornate “sarà possibile firmare per la campagna “Diritto alla cura – No profit on pandemic” per fare in modo che la Commissione Europea proponga una normativa per rendere i vaccini e le cure anti-pandemiche un bene pubblico globale, accessibile gratuitamente a tutti e tutte”.

