Si è chiuso con una perdita di esercizio di 623mila euro il bilancio 2020 di Cremona Solidale, cifra che verrà coperta con gli avanzi di gestione degli anni precedenti. Il Bilancio è stato presentato oggi in commissione Welfare in vista dell’approvazione da parte del Consiglio.

Sul 2020 pesano gli strascichi dei maggiori costi per l’emergenza Covid che come noto hanno costretto anche il Comune di Cremona a integrare i conti della propria azienda speciale, ma anche il 2019 si era chiuso in perdita, anche se più contenuta, per 254mila euro.

Nel 2020 la differenza tra valore della produzione (i ricavi delle attività e delle prestazioni) e i costi ha prodotto uno sbilancio di 974mila euro a fronte dei 257mila dell’anno precedente. In particolare, i ricavi dalle attività svolte sono passati dai 21 milioni 500mila euro del 2019 ai 18.760mila dell’anno successivo. Sul fronte costi, è diminuito quello del personale, passato dai 13 milioni 563mila euro del 2019 ai poco più di 13 milioni del 2020.

