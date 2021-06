Sono dieci i magistrati in corsa per il posto di procuratore di Genova, considerato che l’attuale capo, Francesco Cozzi, andrà in pensione. Tra loro anche il procuratore di Cremona Roberto Pellicano.

Nel frattempo, fino all’assegnazione del nuovo incarico da parte del Csm (Consiglio superiore della Magistratura, ndr), a sostituire Cozzi sarà il procuratore aggiunto Francesco Pinto, anche lui in corsa per ottenere l’incarico. Ci vorranno, in ogni caso, verosimilmente alcuni mesi prima che il Consiglio deliberi sulla nomina.

