Paura per un uomo di 57 anni che nel pomeriggio di oggi, sabato 19 giugno, è uscito di strada in via Bergamo nel territorio del Comune di Castelverde. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma l’uomo, al volante di una Citroen Saxo bianca, è terminato a bordo strada cadendo in una piccola scarpata e appoggiandosi di lato. Attivisti i soccorsi in codice rosso, il conducente è però uscito con le proprie gambe dall’autovettura. Oltre all’ambulanza e all’auto medica, sul posto si sono recati anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

