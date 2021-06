Associazione Bi.Genitori e Confcommercio Cremona, insieme a Botteghe del Centro, hanno dato vita ad un progetto che, coinvolgendo i bambini e le loro famiglie, punta a sostenere il commercio locale. La Onlus, che proprio per il suo impegno sociale ha ottenuto il premio “Rosa Camuna” nel 2018, infatti, ha deciso di fornire gratuitamente ai negozi che aderiranno all’iniziativa una serie di gadget (donati dalla Panini) e che saranno regalati dagli esercenti ai loro clienti.

Riconoscere le attività che aderiscono è facilissimo, dal momento che esporranno una locandina dedicata all’iniziativa. L’elenco completo, inoltre, sarò pubblicato sul sito web della Associazione di Palazzo Vidoni, oltre che sulle sue pagine social.

I più fortunati, inoltre, si aggiudicheranno anche i premi legati alla estrazione finale (a cui si può accedere compilando e inviando la cartolina che si trova sul sito dell’associazione www.bigenitori.it).

L’iniziativa, già programmata per Cremona, potrebbe essere estesa anche a Crema e Casalmaggiore in tempi strettissimi.

Di sicuro, all’ombra del Torrazzo, il progetto di promozione del commercio di vicinato accompagnerà i giovedì d’estate, ormai prossimi a partire, con un calendario, articolato in quattro appuntamenti, a partire dal primo luglio.

“Come Associazione Bi.Genitori abbiamo voluto offrire noi, in questa occasione, una idea che aiutasse il commercio tradizionale – conferma il presidente Massimo Brugnini – Da sempre la Confcommercio è al fianco delle nostre iniziative. In accordo con Panini proponiamo questo progetto che, di fatto, rinsalda e rilancia la collaborazione tra le nostre due realtà. Siamo felici e orgogliosi di rinnovare questa sinergia. In questo momento, così difficile per le imprese (e dunque anche per le famiglie di titolari e dipendenti) abbiamo pensato a richiamare l’attenzione sulle piccole e medie imprese. Speriamo davvero che questa idea sia accolta con entusiasmo da bambini e genitori oltre che, ovviamente, dalle imprese”.

“Siamo davvero grati alla Bi.Geniori – dichiara Andrea Badioni, presidente di Confcommercio Cremona – Questa collaborazione nasce da valori comuni anche se declinati diversamente (ciascuno nel proprio ambito), a partire dal mettere al centro la persona umana. E’ una caratteristica particolarmente forte nelle pmi, e in chi le rappresenta. Così come è evidente il valore sociale della Onlus. Ma è anche una bella conferma di quanto ciascuna delle nostre aziende sia legata alla comunità, attenta al rapporto umano. E, infine, conferma come tutti gli eventi che promuoviamo riservino una attenzione particolare a coinvolgere le famiglie”.

