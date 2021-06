Visita dell’assessore regionale Fabio Rolfi nelle aziende agricole cremonesi, accompagnato dal presidente di Coldiretti Lombardia Paolo Voltini e dal direttore di Coldiretti Cremona Paola Bono. Rolfi è arrivato nel pomeriggio a Vescovato, con una novità che riguarda i fondi destinati alla regione: “Abbiamo chiuso il riparto dei fondi del piano di sviluppo rurale tra le regioni, e la Lombardia porta a casa 40 milioni di euro in più. Un bel risultato dopo la battaglia finalizzata a porre fine al metodo che assegnava a sei regioni del centro sud la metà dei fondi PSR. Una nuova pagina che vuole leggere i territori in funzione dei loro bisogni, e noi siamo la prima regione agricola d’Italia. Dobbiamo essere trattati come tale”. Il video servizio di Giovanni Rossi

