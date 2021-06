Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-39) degli ospedali lombardi. A fronte di 32.980 tamponi effettuati, oggi sono 131 i nuovi positivi (0,3%), di cui 4 in provincia di Cremona.

I ricoverati in terapia intensiva sono 72 e quelli non in terapia intensiva 350. Altri tre i decessi imputabili al Covid19.

