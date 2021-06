Sarà nientemeno che la cantautrice Francesca Michielin l’ospite d’onore di Back to School 2021, che si presenta in questa edizione con una nuova formula, collocandosi quest’anno nell’ambito del progetto Forme Composte: Musica in residenza tra Modena e Cremona, finanziato dal Bando “Sinergie”, in gemellaggio con il Comune di Modena, promosso e gestito da Anci – cofinanziato dal Dipartimento della Gioventù del Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – finalizzato a sostenere interventi di innovazione sociale giovanile.

L’iniziativa prevede la selezione di dieci musicisti per una residenza artistica al Teatro Monteverdi, con ospite appunto Francesaca Michielin, che intende offrire la possibilità ai giovani artisti della provincia di Cremona interessati alla musica e alle contaminazioni tra le arti di partecipare attivamente alla realizzazione di una produzione musicale coordinata dall’ospite e sviluppata da un team di tutor professionisti del settore: i musicisti Mattia Tedesco, Giulia Dagani, Antonio Galli e Marco Carnesella.

Possono proporre la loro candidatura, entro le ore 12 del 7 luglio prossimo, compilando l’apposito web form disponibile sul sito del Comune di Cremona, i giovani di età compresa tra i 14 e 19 anni, provenienti dalle scuole secondarie di 2° grado della provincia, residenti e/o domiciliati in provincia di Cremona. I candidati possono essere di nazionalità italiana, nonché comunitaria o extracomunitaria, purché soddisfino i requisiti sopra indicati. È possibile candidarsi solamente in forma singola.

Un’apposita commissione, composta dai tutor di residenza, si riunirà il 9 luglio, alle ore 10.30, al Teatro Monteverdi (via Dante, 149), per effettuare una breve audizione, in presenza, per tutti i candidati, al termine della quale verrà stilata la graduatoria degli ammessi che saranno informati entro lo stesso giorno.

La residenza artistica di musica d’insieme si articolerà in un percorso di dieci giornate al Teatro Monteverdi di Cremona nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021 finalizzato alla realizzazione del concerto finale al fianco dell’ospite, con il supporto e l’affiancamento dei tutor. E’ richiesta la presenza alle attività per un totale di massimo 6 ore giornaliere. La partecipazione è gratuita ed è prevista una premialità di 200,00 Euro per ogni candidato ammesso.

Il percorso prevede inoltre momenti di osservazione da parte degli esperti di orientamento dell’Informagiovani per valutare le dinamiche di gruppo e le soft skills. I ragazzi verranno coinvolti attraverso attività laboratoriali nel riconoscimento e nel potenziamento delle competenze trasversali emerse durante le attività progettuali. Per l’ensemble saranno selezionati i seguenti strumenti: batteria, basso, chitarra, tastiera, voci. È richiesta una buona conoscenza strumentale ed esecutiva, buona capacità di lettura musicale e un’attitudine alla collaborazione.

© Riproduzione riservata