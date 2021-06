E’ di un ferito in condizioni non gravi il bilancio di un ribaltamento d’auto avvenuto questa mattina attorno alle 10,30 sulla corsia nord dell’autostrada A21 a 4 km dall’uscita di Pontevico. Un 34enne per cause in corso di accertamento , ha perso il controllo della sua Yaris ribaltandosi, probabilmente più volte; quindi l’utilitaria si è incastrata sopra il guard rail.

All’arrivo dei soccorritori l’auto si presentava con la parte posteriore rialzata, quasi in verticale rispetto al manto stradale.

L’auto è gravemente danneggiata mentre l’occupante è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Sul posto, oltre a due ambulanze e all’automedica, anche i Vigili del Fuoco. Il traffico non ha subito rallentamenti.

