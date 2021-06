Mentre l’anno scolastico volge al termine, continuano a preoccupare le criticità che ancora si addensano sulla scuola. A partire dai posti vacanti: a lanciare l’allarme è Laura Valenti, segretario generale della Flc Cgil di Cremona e della Lombardia, secondo cui solo tra materne ed elementari ci sono 300 posti vacanti.

“In provincia di Cremona sono 139 nella scuola primaria, oltre a 113 nel sostegno” spiega. “Altri 38 si contano nella scuola per l’infanzia, oltre a 13 per il sostegno. Sono numeri molto elevati per la nostra provincia, e chiediamo che questi posti vengano definitivamente occupati”.

Ma non è tutto: tra le problematiche ancora da risolvere c’è quella del concorso straordinario per la classe 0-18, ossia matematica e scienze, “iniziato a novembre e criticato da noi, in quanto sapevamo che non avrebbe permesso di avere gli insegnanti subito in classe” continua Valenti. “Fortunatamente si è finalmente costituita l’ultima commissione, che a breve inizierà la correzione delle prove scritte. La speranza è che che questi docenti da settembre potranno essere in classe”.

La volontà, conclude la sindacalista, è “evitare di rivivere questo anno scolastico appena concluso, che è stato molto difficile e complicato per tutti”.

Laura Bosio

