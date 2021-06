Passaggio di consegne al Rotary Club Cremona Monteverdi. A Maria Cristina Coppola, che ha condotto il club in un anno particolarmente travagliato, succede dal 1° luglio, inizio ufficiale dell’anno rotariano, Luciano Pozzi, che guiderà il club nel 2021-22. La cerimonia del cambio di testimone si è tenuta a cascina Lago Scuro alla presenza del Governatore del Distretto 2050, Ugo Nichetti, che ha espresso parole di stima nei confronti del Club, ultimo nato tra i cremonesi, per l’attività svolta e i service realizzati legati in particolare al momento pandemico. Il presidente uscente, in occasione del 10° compleanno del Club, ha donato a tutti i soci e agli ospiti della serata un e-book con la storia del Club Monteverdi, il racconto dei service compiuti dai presidenti che l’hanno preceduta e le immagini più significative del primo decennio di vita. Luciano Pozzi ha presentato la squadra che lo affiancherà e dato appuntamento alla prima conviviale dell’anno nel mese di luglio per presentare il suo programma.

