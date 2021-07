Il conto alla rovescia sta per terminare, il quarto di finale dell’Europeo tra Italia e Belgio è pronto per infiammare le notti magiche. Riavvolgendo il nastro, nella storia degli incroci tra le due squadre che sinora hanno espresso il calcio più propositivo della rassegna continentale, c’è un capitolo cremonese.

Stadio Zini, 29 maggio 1996, amichevole pre campionato europeo. La preparazione al torneo che si disputerà in Inghilterra con scarse fortune per la nazionale di Arrigo Sacchi, passa per un duello all’ombra del Torrazzo.

