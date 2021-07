Continuerà a Cremona l’avventura in Serie A1 per la Vbc èpiù Casalmaggiore che oggi, giovedì 1° luglio, nel corso di una conferenza stampa alla Baslenga ha annunciato di aver siglato un accordo col comune di Cremona per l’utilizzo del PalaRadi nei prossimi tre anni, oltre a presentare ufficialmente il nuovo coach e le prime giocatrici che andranno a formare il roster rosa per la stagione 2021/22.

QUI su CremonaSport l’articolo completo

© Riproduzione riservata