Parte stasera, lunedì 5 luglio, su Cremona1 una nuova produzione estiva. Con Eleonora Busi e Giovanni Rossi, ogni lunedì alle 21 c’è “Canott-IERI”, appuntamento che terrà compagnia ai telespettatori per tutta l’estate e che li porterà alla scoperta delle società canottieri cremonesi. Il titolo del programma prende spunto dal centenario della Canottieri Bissolati (che quest’anno compie 100 anni).

“Canott-IERI” sarà l’occasione per andare alla scoperta della storia di questa ed altre società, affrontando anche le sfide attuali e future legate in particolare alla ripartenza in epoca di pandemia. Si parte con la Canottieri Flora di Cremona. Ogni puntata sarà dedicata a una diversa società. Il programma sarà visibile sul canale 80 e in contemporanea in streaming su www.cremona1.it.

© Riproduzione riservata