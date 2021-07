Incidente, oggi pomeriggio verso le 18, in via Milano, allo svincolo con via Costone di Sotto. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati un furgone e una moto. Per fortuna le conseguenze, a dispetto di quanto si temeva in un primo tempo, sono state minime. Ferite lievi per i due coinvolti, due uomini di 33 e 47 anni. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti, poi trasportati in ospedale per accertamenti. Ai rilievi hanno pensato gli agenti della polizia locale che dovranno stabilire la dinamica dello scontro.

