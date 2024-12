Dopo la bella e convincente vittoria con Varese, la Vanoli è chiamata a confermarsi nella sfida di domenica con la NutriBullet Treviso Basket. Coach Demis Cavina ne ha parlato in conferenza stampa, partendo proprio dal risultato che domenica ha dato un segnale importante: “La vittoria di domenica scorsa ci ha dato consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta. Abbiamo attraversato una serie di partite in cui, pur giocando una buona pallacanestro, non siamo riusciti a muovere la classifica. Questa vittoria è stata importante, soprattutto per i ragazzi, perché abbiamo dimostrato una grande durezza mentale nonostante le difficoltà della stagione”.

Coach Cavina ha poi evidenziato il cambiamento strutturale avvenuto nelle ultime settimane: “Con la nuova struttura di squadra abbiamo capito cosa serve per essere competitivi e per portare a casa risultati. Ora dobbiamo continuare a lavorare con la stessa determinazione, accettando anche partite meno belle dal punto di vista tecnico, ma efficaci per raggiungere i nostri obiettivi”.

Parlando della NutriBullet, l’allenatore biancoblu ha evidenziato le qualità degli avversari: “Treviso è una squadra di grande talento, reduce da una serie di vittorie consecutive, probabilmente nel periodo più difficile per loro, viste le assenze importanti. Olisevicius è il loro faro, unito a Bowman punto di riferimento offensivo, ma anche Mascolo sta facendo molto bene e mostrando una grandissima personalità. Treviso è una squadra capace di correre e realizzare punti nei primi secondi dell’azione, il che la rende molto pericolosa. Hanno dimostrato compattezza anche nei momenti difficili, e questo è un segnale di grande solidità”.

Cavina ha inoltre sottolineato l’importanza del momento positivo: “La situazione di classifica necessitava di questa vittoria e sono contento per i ragazzi. Quello che ci è capitato avrebbe potuto uccidere sportivamente qualsiasi giocatore, ma abbiamo mostrato una durezza mentale importante e la cosa positiva è l’avere capito qual è la strada. Dal punto di vista della reazione, il gruppo non cambia come etica del lavoro, ma certamente siamo tutto più leggeri. Sarà fondamentale mantenere la nostra solidità difensiva. Una delle nostre forze è la capacità di mantenere coerenza nel lavoro, indipendentemente dai risultati. Questo approccio ci ha permesso di restare concentrati e determinati, anche nei momenti difficili. La vittoria contro Varese ci ha alleggerito un po’ la pressione, ma non cambia la nostra filosofia: dobbiamo continuare a lavorare per migliorare e portare a casa punti”.

Coach Cavina è reduce da una visita al Milan e un incontro con Mister Fonseca che ha ringraziato pubblicamente per l’ospitalità poi ha proseguito parlando dei suoi giocatori, elogiandone i progressi: “C’è sempre stata da parte nostra la grande consapevolezza che ci mancava il risultato, ma non è mancata la continuità difensiva, salvo qualche partita, che tra l’altro ha coinciso con l’arrivo di nuovi giocatori, che hanno anche determinate caratteristiche, quindi probabilmente la serenità o la determinazione andava oltre quello che erano i risultati. Ed è un po’ quello il modus operandi che penso di avere trasferito anche al mio staff e ai miei giocatori. Chiaro che poi quando non avevano i risultati, iniziano i dubbi”.

Con gli ultimi cambiamenti sono arrivati miglioramenti tangibili, spiega ancora Cavina: “Abbiamo cambiato determinate cose e la partita di domenica ci ha aiutato in questo, non solo con le parole che rimangono al vento, ma anche con con i fatti, che la strada è quella giusta. Dobbiamo continuare, dobbiamo cercare di migliorare, ad esempio la nostra qualità della corsa, e adesso anche caratteristiche diverse nei lunghi. Si parla tanto di Payton, ma anche Dario ha portato cose diverse e noi dobbiamo cercare di sfruttare quelle che sono le nostre qualità offensive, ma sempre partendo dalla solidità difensiva”.

Il recupero del capitano resta un elemento chiave: “Trevor sta gradualmente migliorando. Nonostante i fastidi, sta facendo di tutto per essere presente e dare il massimo. È un giocatore fondamentale per noi, soprattutto nei momenti decisivi delle partite. Lavoriamo con lo staff medico per riportarlo al 100%, e sono sicuro che presto potrà tornare a fare la differenza”.

Cristina Coppola

