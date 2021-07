Sono 57 anni oggi, 9 luglio 2021, per Gianluca Vialli che però, più che a festeggiare, pensa alla finale dei Campionati Europei di domenica 11 luglio contro l’Inghilterra, a Wembley. Proprio a Londra dove ha scelto di giocare prima e allenare poi, ma anche dove ha deciso di vivere dividendosi tra la sua Grumello e la City.

La Federcalcio ha deciso di fargli gli auguri con una storia Instagram e non poteva mancare nemmeno il tweet del ct Roberto Mancini: “Tanti auguri bomber e fratellino. Un giorno ideale per il compleanno”. Un legame, quello tra Mancini e l’idolo girigiorosso, che va al di là del campo. L’immagine dell’abbraccio tra i due dopo il successo sull’Austria agli Ottavi di finale è una delle più belle e potenti di questo Europeo.

Un Europeo intenso, quello di Vialli. Vissuto da capodelegazione al fianco di Mancini, ma soprattutto un’esperienza arrivata dopo la prova più difficile: quella contro un male duro, che non gli ha però impedito di tornare da protagonista su un campo da calcio. Non con calzoncini e scarpini, come quando ha fatto grandi la sua Cremonese, ma anche Sampdoria, Juventus e Chelsea, ma comunque con un ruolo centrale e prezioso all’interno della spedizione azzurra di Euro 2020. Con la speranza di scartare, domenica sera a Wembley, il regalo più atteso.

