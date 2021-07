Leggi anche: 09 Lug 2021 Chiuso il Santuario di Caravaggio

dopo i danni alla cupola

Riapre oggi, sabato 10 luglio, regolarmente ai fedeli il Santuario di Caravaggio, che nella giornata di venerdì 9 luglio è rimasto chiuso per motivi precauzionali dopo il distacco di parte della copertura in rame della cupola della basilica durante il forte temporale che si è abbattuto sulla zona nel pomeriggio di giovedì 8 luglio. La riapertura avviene dopo i necessari controlli e i lavori di messa in sicurezza.

La parte di copertura che, divelta dal vento, era stata solo in parte staccata, è stata nuovamente fissata alla struttura dopo che la lastra di rame è stata riportata alla propria forma. La verifica e il rafforzamento dell’ancoraggio ha riguardato anche la parte di cupola non danneggiata dal maltempo, in modo da scongiurare ulteriori futuri disagi in occasioni di particolari condizioni atmosferiche avverse.

Per quanto riguarda, invece, la lastra staccatasi dalla cupola e scaraventata dal vento nel piazzale del Santuario, sarà sostituita con una nuova lastra di identico colore e fattura. L’area interessata dall’intervento sarà transennata e off-limits sino alla conclusione dei lavori, prevista già nei prossimi giorni.

