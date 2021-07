Il maltempo che nel pomeriggio di giovedì 8 luglio ha pesantemente colpito gran parte della Lombardia ha provocato ingenti danni anche al Santuario di Caravaggio, staccando parte della copertura della cupola della basilica.

Una forte raffica di vento, infatti, ha staccato dalla cupola una striscia di rame che è volteggiata in aria prima di cadere nel piazzale del Santuario, non lontano dall’ingresso della Cancelleria. Un’altra parte di copertura, pur divelta, è rimasta invece in parte attaccata.

Gli interventi di messa in sicurezza proseguiranno nella giornata di oggi, venerdì 9 luglio, con il Santuario che rimarrà chiuso.

