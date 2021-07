Qualche colluttazione, fortunatamente senza gravi conseguenze, un incidente, diverse persone ubriache, alcune piccole risse senza conseguenze, qualche malore lieve: questo il bilancio di una notte di festeggiamenti per la vittoria agli Europei.

Una ventina di agenti, tra Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale e Guardia di Finanza, hanno presidiato i luoghi dei festeggiamenti, domenica sera, per evitare che la situazione potesse degenerare.

Tra gli episodi più significativi, un incidente per guida in stato di ebbrezza verificatosi in via Ala Ponzone, dove un uomo ha perso il controllo del proprio veicolo, centrando tre auto parcheggiate. In via del Vasto, invece, un 19enne è rimasto ferito durante una discussione accesa, mentre in altre zone c’è chi ha accusato malori. Le forze dell’ordine sono intervenute dove è stato necessario, affinché la situazione non degenerasse.

Non sono mancati anche gli atti vandalici: in via Ala Ponzone, presso l’osteria L’Amministrazione, alcuni ignoti hanno distrutto il plateatico, posto sotto il porticato del Consorzio Agrario, rompendo cinque tavoli, staccandone le gambe e urinando contro il portone d’entrata.

“Sicuramente sono venute meno delle regole di prudenza e di distanziamento, e ci sono state persone che hanno ecceduto nel bere” evidenzia Maria Rosa Bricchi, vice comandante dalla Polizia Locale. “C’è da sottolineare la scelta, condivisa e corretta, di non mettere il maxsichermo in piazza, per evitar ulteriori assembramenti. Allo stesso modo credo sia stato lungimirante lo svuotamento della fontana di piazza Cadorna”.

