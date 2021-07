Vengono fermati dai carabinieri dopo aver tentato di sottrarre generi alimentari per 85 euro dal supermercato Iperfamila di Codogno. E nel bagagliaio della loro auto vengono trovate scatolette di tonno e tavolette di cioccolato rubate nello stesso giorno dal Conad di Cremona. Valore del bottino: ben 542 euro. Insomma, volevano assicurarsi riserve alimentari per buna parte dell’estate due giovani di Trescore Cremasco, C.F di 29 anni, e C.I. di 27, intercettati dai militari dopo il secondo tentativo di furto, stavolta non andato a buon segno.

