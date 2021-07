Sette milioni di persone che rappresentano un importante bacino di turismo di prossimità, se sollecitato e sfruttato a dovere: lo hanno pensato lo scorso anno con il progetto “Why not?”, continuano a pensarlo nel 2021 Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Milano protagoniste di un nuovo progetto per la promozione dei loro territori e del turismo di prossimità.

Promuovere i territori di queste città attraverso affissioni e post social, valorizzando le loro bellezze vicine e facilmente raggiungibili, anche se spesso poco frequentate, sviluppando un turismo di prossimità: nasce così “Trovami – Andiamo Vicino”, campagna promozionale a premi attiva dal 1 luglio fino al 31 ottobre 2021, rivolta anzitutto ai residenti delle cinque città organizzatrici e ai visitatori del mercato di prossimità.

“Un progetto che i Comuni di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Yes Milano, VisitBergamo e VisitBrescia hanno deciso di riproporre dopo la positiva esperienza dello scorso anno, quando i 5 territori cercarono di sfruttare l’allenamento estivo delle maglie delle restrizioni anti covid19 per risollevare il settore turistico, crollato a zero nella primavera del 2020″ spiegano i promotori.

Se il concept di ispirazione è sempre “incredibilmente vicino”, ovvero l’invito alla scoperta di luoghi e attività sorprendenti tanto nella loro bellezza quanto nella breve distanza che ci separa da loro, nuove sono le proposte e le modalità con cui l’iniziativa va a intercettare il turismo a corto raggio.

La campagna ha una marcata connotazione interattiva, l’utente è infatti coinvolto nell’esplorazione ancor prima di partire, tramite QR code da inquadrare, link web da cliccare e quiz-concorso in cui cimentarsi per portare a casa – oltre a ingressi museali o esperienze turistiche omaggio – segreti e curiosità sui territori che glieli offrono.

La parte più interattiva saranno indubbiamente i contenuti social che, con foto, video e stories faranno atterrare il visitatore sulle 20 landing page dedicate ai vari soggetti di “Trovami – Andiamo Vicino” (andiamovicino.it). Qui gli utenti troveranno le informazioni sul punto d’interesse e potranno tentare il quiz a premi dedicato alla città in cui si trova.

I 5 territori vengono raccontati attraverso le tematiche di: Landscape, Arte, Enogastronomia e Outdoor: luoghi, esperienze e cibi tutti da scoprire, all’insegna della valorizzazione di bellezze e bontà territoriali.

Collegata ad ogni immagine viene proposta una domanda con risposta multipla, in caso di risposta esatta al quiz-concorso, gli utenti riceveranno notizia della vincita all’indirizzo e-mail che hanno indicato in fase di registrazione al concorso.

La città di Bergamo mette in palio due biglietti di ingresso alla Pinacoteca dell’Accademia Carrara oppure alla GAMeC – Galleria di Arte Moderna e Contemporanea, la città di Brescia due biglietti di ingresso alla Pinacoteca Tosio Martinengo, Cremona due biglietti di ingresso al Museo Civico Ala Ponzone e Museo Archeologico San Lorenzo oppure al Museo del Violino, e Mantova due ingresso alla Torre dell’Orologio. I premi potranno essere ritirati presso gli infopoint turistici della destinazione.

In ogni landing page andiamovicino.it è possibile anche consultare una mappa con tutti i luoghi protagonisti della campagna. Sempre nell’ambito web, le newsletter avranno cadenza settimanale e offriranno spunti per gite fuori porta sempre legate al tema “andiamo vicino”.

Interattive sono anche le 1.197 affissioni presenti nelle 5 città, dedicate a luoghi di fascino dei territori coinvolti e corredate di un QR code per approfondirne la conoscenza. Inquadrando il codice col proprio smartphone, l’utente viene reindirizzato alla pagina di geolocalizzazione del luogo presentato, per sapere dove si trova e come raggiungerlo.

Fra le altre azioni di promozione la novità dell’edizione 2021 è la decorazione dei mezzi pubblici che collegano tutti i 5 territori. Sono ben 305 gli autobus urbani ed extraurbani che transitano inoltre anche in aree ad alta densità turistica come i laghi Iseo e Garda garantendo una visibilità di oltre 7.000.000 di utenti.

La campagna di comunicazione è vasta e variegata e coinvolge cartellonistica, decorazione dei mezzi pubblici, newsletter e soprattutto la pubblicazione di contenuti sulle pagine social dei promotori per un valore complessivo di 58.000 euro.

“Andiamo vicini, anzi vicinissimi” commentano il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e l’assessora al turismo Barbara Manfredini. “E’ una campagna promozionale vincente per riprendere slancio e fiducia tra città che camminano insieme. Sono proprio le città che raccontano le loro bellezza attraverso immagini straordinarie ed emozionanti. Il turista attraverso un semplice click potrà fruire di visite esclusive ed organizzare un viaggio suggestivo tra natura, arte e sapori”.

