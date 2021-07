«Nella sfida ambiziosa della sostenibilità, l’Europa deve atteggiarsi a grande potenza. Non può limitarsi a fissare in astratto target climatici, ma deve mettersi nelle condizioni di crescere e raggiungere davvero gli obiettivi”.

È quanto dichiara l’eurodeputato Fi-Ppe Massimiliano Salini, intervenuto oggi pomeriggio in Commissione Industria alla primo dibattito sul pacchetto Fit-for-55 con la Commissaria europea all’Energia Kadri Simson.

“Gli elementi irrinunciabili di una transizione verde realistica sono l’autonomia strategica, per evitare di legare il Green deal a forniture da Paesi terzi con standard ambientali inferiori all’Ue, come la Cina; la neutralità tecnologica, che non punti tutto sull’elettrico nei trasporti escludendo a priori combustibili alternativi e colpendo intere filiere dell’automotive; e un’attenta valutazione dell’impatto delle nuove misure sulle nostre imprese e sui posti di lavoro”.

