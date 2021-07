Chiara Ferragni e Fedez sono stati eletti come Personaggio dell’Anno durante la serata dei Diversity Media Awards. Arrivata alla sesta edizione, la rassegna premia i personaggi e i contenuti mediali che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante ed inclusiva delle persone per genere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età e generazioni, disabilità.

La serata-evento si è svolta al teatro Parenti di Milano ed è stata condotta da Diego Passoni e Marina Cuollo. I Dma sono un’iniziativa ideata e promossa da Diversity, no-profit fondata e presieduta da Francesca Vecchioni. Sul proprio profilo Instagram, Chiara Ferragni ha quindi commentato: “Fieri di questo premio”.



© Riproduzione riservata