L’anno accademico 2024/2025 è alle porte e il Campus di Cremona si prepara ad accogliere i nuovi aspiranti ingegneri, sostenendo il merito e stimolando giovani talentuosi a raccogliere le sfide di un percorso universitario ricco di opportunità.

Le matricole di Ingegneria Gestionale e Ingegneria Informatica potranno presentare la propria candidatura al bando di concorso dei Percorsi di Eccellenza dal 24 giugno fino al 30 settembre ed entrare così a far parte del gruppo dei nuovi Eccellenti del Campus di Cremona.

L’obiettivo dei Percorsi di Eccellenza è migliorare le capacità e le competenze in diversi ambiti e discipline, arricchire il curriculum formativo con corsi di approfondimento e avvicinare alle dinamiche aziendali con esperienze dirette.

L’assegnazione e il mantenimento si basano sul merito, inteso non solo come rendimento scolastico, ma come approccio allo studio e alla crescita personale con un atteggiamento proattivo, pronto a coglierne tutti i vantaggi.

Aziende e istituzioni identificano in questa iniziativa un grande valore, infatti anche quest’anno Associazione Cremonese Studi Universitari (Acsu) e Fondazione Next Generation 3C Ets hanno scelto di finanziare alcune borse di studio destinate ai primi cinque assegnatari in graduatoria.

Ed è un’ulteriore conferma dell’efficacia di questo progetto il ruolo ricoperto nelle aziende dai ragazzi che hanno completato con successo i Percorsi di Eccellenza: tutti hanno fatto strada anche nel mondo del lavoro e oggi ricoprono posizioni di rilievo sia in importanti aziende italiane sia in significative realtà straniere.

Gli assegnatari di questo premio, oltre a ricevere una borsa di studio del valore complessivo di 5.000 €, potranno usufruire di importanti opportunità: prima fra tutte c’è la possibilità di svolgere ogni estate un tirocinio in azienda, sperimentando in prima persona quali sono le dinamiche aziendali che entrano in gioco in un contesto diverso da quello universitario, dove la propositività, un impegno costante e il senso di responsabilità fanno la differenza. Imparare in un contesto lavorativo aiuta ad avere un metodo multidisciplinare rispetto alle tematiche affrontate e ad acquisire un approccio meritocratico.

Nelle precedenti 16 edizioni sono stati attivati un totale di 142 tirocini estivi, traguardo raggiunto grazie al supporto di 77 aziende, in alcuni casi diventate finanziatrici dei Percorsi, che ne hanno condiviso gli obiettivi e hanno scelto di ospitare gli assegnatari nel periodo estivo per attivare una proficua collaborazione che per alcuni di loro è proseguita anche dopo la laurea.

Proprio come è successo ad Emanuele, brillantemente laureato in Ingegneria Informatica, che ha apprezzato molto l’opportunità offerta da questa iniziativa, considerando davvero utili i tirocini svolti e nella sua testimonianza video ha evidenziato “Durante il mio percorso ho intrapreso collaborazioni con aziende del territorio che sono continuate anche dopo la laurea triennale e mi hanno permesso di affacciarmi al mondo del lavoro, quindi di mettere in pratica quello che avevo imparato a lezione e anche di approfondirne i contenuti trattati”.

I Percorsi di Eccellenza inoltre offrono la possibilità di partecipare gratuitamente a corsi di formazione avanzata su particolari tematiche. Aspetto giudicato particolarmente stimolante da Filippo che ha dichiarato nella sua intervista “Ho scelto Cremona perché ha i Percorsi d’Eccellenza, percorsi estremamente formativi al di là del contributo economico, e ciò rappresenta un valore aggiunto per uno studente. Ho avuto la possibilità di frequentare corsi extra, come quello di Excel avanzato o di business planning. E poi la struttura del corso ha fatto sì che noi studenti entrassimo da subito in contatto con il mondo dell’imprenditoria. È stato un passaggio chiave nella mia formazione. Quella di Cremona è stata una tappa decisiva”.

Intelligenza artificiale, Business planning, Smart Working, Big Data Analytics, Python, Sistemi di Pagamento Digitali, Blockchain, Time Management, Inglese avanzato sono solo alcuni dei corsi attivati per offrire una formazione multidisciplinare agli assegnatari dei Percorsi di Eccellenza. Per maggiori informazioni sull’iniziativa è possibile consultare il sito www.polo-cremona.polimi.it o scrivere a orientamento-cremona@polimi.it.

© Riproduzione riservata