Nell’ambito della mobilitazione del Partito Democratico della Lombardia sulle proposte di riforma della sanità regionale, il circolo cittadino di Cremona ha organizzato un banchetto informativo con volantinaggio nella mattinata di mercoledì 21 luglio 2021 di fronte all’ingresso dell’ospedale del capoluogo provinciale. Presenti all’iniziativa il consigliere regionale Matteo Piloni e i consiglieri comunali Ps Fabiola Barcellari e Nicola Pini.

Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo purtroppo dovuto fronteggiare l’ondata pandemica, ma abbiamo continuato a riflettere sulle necessarie modifiche a un sistema sanitario non solo duramente messo alla prova da Covid-19, ma comunque biso-gnoso di significativi aggiornamenti” ha commentato il consigliere regionale Matteo Piloni, che ha seguito direttamente la questione dal Pirel-lone. “Il Partito Democratico lombardo, attraverso l’ascolto degli esperti, il dialogo con le realtà territoriali e il lavoro del forum regionale Sanità, ha elaborato una serie di proposte che sono state poi ulteriormente affinate dal gruppo de-mocratico in Regione Lombardia e in seguito approvate dalla Direzione regionale Pd.

Il sistema socio-sanitario non può fondarsi solo sugli ospedali, per centrale che sia il loro ruolo: i temi della medicina territoriale, della presenza concreta nei luoghi che i cittadini realmente vivono e della prevenzione sono da portare adesso in primo piano”.

