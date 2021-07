La Comunità del Parco del Parco Adda Sud convocata per il giorno martedì 27 luglio 2021 in prima convocazione alle ore 17.30 ed in seconda convocazione alle ore 18.30 nella Sala Consigliare del Comune di Montanaso Lombardo.

Durante la serata verrà ratificata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2021- 2023, adottata in via d’urgenza dal consiglio del parco. La variazione ha applicato circa 300mila euro di avanzo di gestione del 2020 per finanziare più piante per il progetto filari e festa dell’albero anno 2021 (3mila euro), più ghiaia per le strade nel Parco (5mila euro), sistemazione della voliera delle cicogne a Castiglione d’Adda, danneggiato dalla neve (25mila euro), manutenzione straordinaria triennale dei percorsi nel Parco (90mila euro) e il completamento progetto per realizzazione imbarcazione (175mila euro), oltre alla compartecipazione per adesioni e bandi (3mila euro).

L’urgenza è stata determinata dal fatto che la gara d’appalto per la costruzione della nuova imbarcazione turistica, per solcare meglio l’Adda, è andata deserta e quindi si è dovuto integrare prontamente il quadro economico per poter avviare una revisione progettuale “propedeutica alla indizione di una nuova gara, per il tramite della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi”. “Speriamo – è il commento del presidente Francesco Bergamaschi – che la seconda gara, che sta partendo in seguito alla recente approvazione del nuovo progetto esecutivo sia più fortunata, o meglio che si stabilizzino i prezzi delle materie prime in modo che la proposta non risulti nuovamente fuori mercato”.

Bergamaschi poi aggiunge: ”Abbiamo avuto recente notizia che Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, che hanno finanziato la barca insieme ai percorsi naturalistici ed alla App di promozione del territorio, nell’ambito dei progetti emblematici maggiori del 2018 rivolti alla provincia di lodi, ha finanziato il progetto “Adda e Serio, un territorio da scoprire con Brezza”, con un contributo di 1 milione di euro per rafforzare i collegamenti del sistema di mobilità dolce, in unione con la navigabilità dell’Adda, in modo da creare una rete capillare di fruizione sostenibile, che abbiamo proposto, per gli emblematici maggiori 2020 rivolti alla provincia di Cremona, insieme al Consorzio Dugali (capofila) ed ai comuni rivieraschi, per gli attracchi, i percorsi naturalistici ed un ostelllo”.

Nell’occasione avverrà anche la ratifica della variazione al bilancio di previsione finanziario 2021- 2023, adottata in via d’urgenza dal consiglio del parco. La variazione di circa 13 mila euro si è resa necessaria “per poter affidare alcuni incarichi professionali, tra cui, urgentemente, quelli per i progetti di forestazione da candidare al bando regionale per le infrastrutture verdi’”. Infine prevista anche la votazione sull’assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

