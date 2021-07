Approvato in Regione il protocollo d’intesa per la realizzazione del nuovo ospedale di Cremona. Un atto frutto del coordinamento con le istituzioni del territorio. Per il direttore generale Rossi “sarà una struttura all’avanguardia, anche nella creazione di un nuovo sistema sanitario”.

Servizio di Michela Cotelli

© Riproduzione riservata