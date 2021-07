Mercoledì 28 luglio alle ore 18.30 il coordinatore regionale Lega Salvini Premier – Lega Lombarda e vice capogruppo Lega alla Camera Fabrizio Cecchetti sarà presente a Cremona per un incontro pubblico con militanti, sostenitori e cittadini cremonesi per un aperitivo in occasione del quale verranno raccolte le firme per il Referendum Giustizia. L’incontro è aperto sia agli iscritti alla sezione cittadina di Lega Cremona che alle sezioni afferenti al Provinciale, oltre che ai simpatizzanti cremonesi di Lega Salvini Premier e si terrà presso Caffè in Piazza (Piazza Stradivari 11).

© Riproduzione riservata