14 milioni per la riqualificazione del comparto Radaelli e San Francesco. Regione Lombardia ha infatti finanziato il progetto del Comune per interverrà nella zona. “Una porzione di città da tempo non utilizzata che vedrà la presenza di abitazioni per giovani, ospiterà spazi per associazioni culturali e riqualificherà spazi espositivi importanti”, spiega l’assessore alla Cultura Luca Burgazzi.

Burgazzi ha quindi aggiunto: “Per anni si è parlato di questo enorme patrimonio, ora siamo nelle condizioni di poter intervenire per davvero. Grazie a tutta la Giunta e i tecnici per questo importante lavoro. Si tratta di un passaggio storico che vede una nuova porzione di città riprendere vita”.

