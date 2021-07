L’ennesima ondata di maltempo si prepara a scatenarsi, tra la serata di sabato e la giornata di domenica. La Regione Lombardia ha infatti diffuso un’allerta gialla per rischio temporali forti che riguarderanno il nostro territorio dalle ore 21 fino allee 12 di domani, 1 agosto. Dal pomeriggio di domani fenomeni locali residui tendenti ad esaurirsi. Ma tutta la Lombardia è attualmente in allerta meteo, con addirittura allerta rossa nella zona delle Prealpi.

Il Comune ha già provveduto a mettere in pre allerta Polizia Locale, Aem e Padania Acque, in modo che siano pronti in caso di necessità. I cittadini – fa sapere l’amministrazione – sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti, nonché ad evitare spostamenti con i propri mezzi se non strettamente necessari. Gli uffici comunali della Protezione Civile terranno monitorato in modo costante l’evolversi della situazione.

