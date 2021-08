Nelle riorganizzazione degli hub vaccinali del territorio si inserisce anche la tensostruttura di Soresina che arriva alla fine del suo percorso e chiude i battenti. La data prevista è quella del 12 settembre: ancora quindi poco più di un mese di attività per il centro inaugurato lo scorso marzo in piena terza ondata. Il motivo? Passata l’emergenza, l’intenzione del generale Figliuolo è quella di strutturare la campagna vaccinale in maniera più capillare e meno emergenziale e, per dirla in breve, l’hub di Soresina non è più necessario.

Un centro che tuttavia ha ampiamento fatto il suo lavoro: quando era stato aperto erano previste per la sua vita 15-20 mila somministrazioni. A mesi di distanza sono già state superate le 31mila, mentre nel prossimo mese si stima di arrivare a 35mila. Dal polo Robbiani di Soresina e dall’Asst di Cremona resta comunque massima la disponibilità: in caso di necessità, ma facendo chiaramente i dovuti scongiuri, nel giro di 5 giorni l’hub potrebbe essere riallestito.

