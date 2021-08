Postazioni speciali con un autovelox di nuova generazione, per la rilevazione della velocità, verranno approntate nei prossimi giorni dalla Polizia Locale di Cremona. Un’apparecchiatura nuova, dello stesso tipo di quella utilizzata dalla Polizia stradale, che vanta una tecnologia molto moderna, e performante, in grado di eseguire un controllo ancora più accurato del traffico.

Un acquisto posto in essere al fine di fornire un ulteriore garanzia della sicurezza stradale. Questo apparecchio, diversamente dal telelaser normalmente in uso alla Polizia Locale, filma i veicoli che si allontannao dalla pattuglia: per questo la contestazione della contravvenzione non è sempre è immediata, ma potrà avvenire in un secondo momento.

Ecco le postazioni programmate per i prossimi giorni: 11 agosto ore 14-17 via Boschetto (all’inizio); 12 agosto ore 8-11 via Milano (Cavatigozzi centro); 14 agosto v. Nazario Sauro-Tangenziale (zona Vigili del fuoco).

