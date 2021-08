Ammonta a 10.853.640 euro la prima stima dei danni provocati dagli eventi calamitosi verificatisi in territorio cremonese nell’ultimo mese, interessando soprattutto la parte del Casalasco. Si tratta di dati in divenire, in quanto la conta potrebbe crescere ancora. Questo, però, è quanto emerge dalla prima relazione tecnica che verrà trasmessa a Roma a firma del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che farà seguito alla richiesta di deliberazione dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici occorsi sul territorio lombardo, danneggiato complessivamente per 252 milioni.

I danni hanno riguardato infrastrutture, strade e abitazioni private, e per il Cremonese sono stati provocati soprattutto da trombe d’aria e violente grandinate, mentre nel resto della regione si sono verificate anche frane, colate detritiche, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua e relativo superamento o rottura degli argini. In tutto 178 Comuni, appartenenti a tutte e 12 le province lombarde, che hanno segnalato danni attraverso il sistema Ra.S.Da (Raccolta Schede Danni), insieme alle Province ai Consorzi ed altri Enti locali, presenti sui territori, che hanno comunicato i danni alla sala operativa regionale o agli uffici competenti.

“Da tempo ci troviamo di fronte a cambiamenti climatici che sono causa di fenomeni temporaleschi di straordinaria intensità, difficili da prevedere” ha detto l’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. “Per questo motivo la prevenzione rappresenta un presupposto fondamentale su cui sarà necessario puntare: come Regione Lombardia stiamo elaborando un piano straordinario per la difesa del suolo e contro il rischio idrogeologico proprio per andare a intervenire sulle principali criticità del nostro territorio”. lb

