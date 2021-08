E’ deceduto in ospedale R.C., il 40enne di Zandobbio (BG) che nel pomeriggio di oggi è rimasto ferito in un incidente lungo la provinciale 591, all’altezza di Camisano.

Mentre procedeva in direzione di Romano di Lombardia a bordo della propria Bmw, si è scontrato con una Opel Agila, condotta da G.F., 22enne cremasca, ed è rimasto schiacciato contro il guardrail.

Una passante si è accorta dell’incidente e ha allertato i soccorsi. Sul posto si sono portate due ambulanze e l’automedica. La ragazza alla guida dell’auto è stata portata in ospedale, in codice verde. Per il centauro, invece, date le gravi ferite riportate, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, alzatosi in volo da Milano. Purtroppo però, le condizioni dell’uomo, originario di Treviglio, si sono aggravate dopo l’arrivo in ospedale, e per lui non c’è stato nulla da fare

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale di Crema. Da una prima ricostruzione pare che l’automobilista abbia perso il controllo dell’auto.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, per la cui gestione si sono attivati i carabinieri della Compagnia di Crema. ab

