Il sindaco di Pizzighettone, gli assessori e i consiglieri comunali promuovono una serie di incontri con i cittadini di Regona e Roggione. Si tratta di appuntamenti itineranti sul territorio delle frazioni, in particolare:

• Giovedì 12 agosto dalle 18.00 alle 20.00 incontro con i cittadini di Regona

• Venerdì 13 agosto dalle 18.00 alle 20.00 incontro con i cittadini di Roggione

“Abbiamo già incontrato molti cittadini nelle piazze in occasione della raccolta firme per la riforma della giustizia e siamo desiderosi di poterli di nuovo incontrare per un confronto diretto. Questa rappresenta un’occasione importante per fare il punto della situazione rispetto agli interventi migliorativi realizzati negli ultimi 5 anni, per ascoltare le loro necessità e per raccogliere le loro proposte per il futuro” anticipa Moggi.

La lista Moggi Sindaco – Alleanza civica, che amministra il Comune dal 2016, inizia da queste due frazioni il ciclo di appuntamenti, che proseguirà con altri incontri, durante i quali incontrerà i cittadini del territorio comunale.

