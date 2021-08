Un’estate in campagna tra gli animali e i prodotti della natura: si stanno rivelando un successo i centri estivi organizzati in provincia di Cremona anche da Coldiretti, nelle diverse strutture e agriturismi del territorio. Centinaia di bambini hanno potuto trascorrere un’estate diversa in quelli che ormai sono stati definiti i centri estivi agricoli. Un esempio è quello dell’Agriturismo del Cortese di Soncino.

Divisi in tre gruppi in base alle fasce d’età i bambini raccolgono le uova, danno da mangiare agli animali e svolgono altre attività all’aria aperta. Il bilancio, al termine della stagione, è più che positivo.

Il servizio di Giovanni Rossi

